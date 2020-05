Langer Abschied

Helga Rabl-Stadler dominiert mit ihrem breitgefächerten Repertoire an Ausdrucksformen jede Runde. Widerstand ist zwecklos. Virtuos wechselt sie zwischen Kantabile und Scherzo. Am Ende bekommt sie immer, was sie will. So wie heuer ihre Jubiläumsfestspiele. Die ist ihr ultimativer Triumph über die Wissenschaft: ein Wagnis, ein enormes Risiko angesichts des globalen Nicht-Wissens über den Stand der Pandemie.