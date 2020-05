Großmutter muss Facebook-Fotos der Enkel löschen

„Fotos könnten in die Hände Dritter gelangen“

Das Gericht entschied nun, dass die Angelegenheit in den Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung fällt. Die „rein persönliche“ oder „haushaltsmäßige“ Verarbeitung von Daten sei von der Verordnung zwar ausgenommen, weil die Fotos über soziale Medien jedoch einem breiteren Publikum zugänglich gemacht würden, könne nicht ausgeschlossen werden, dass dort veröffentlichte Fotos „verbreitet werden und in die Hände Dritter gelangen“, so das Urteil.