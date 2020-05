Lettisches Parlament tagte vollständig virtuell

In Lettland hat das Parlament am Dienstag erstmals vollständig virtuell getagt. Um die Handlungsfähigkeit der Volksvertretung Saeima in Krisenzeiten zu erhalten, können die Sitzungen und Abstimmungen über eine digitale Plattform online abgehalten werden. Eine persönliche Anwesenheit der 100 Abgeordneten des baltischen Lands im Plenarsaal oder anderen Räumen des Parlaments in der Hauptstadt Riga ist damit einer Mitteilung zufolge nicht mehr nötig.