Seefeld muss noch auf Jogi Löw und ÖFB-Team warten

Das ÖFB-Team wäre am Samstag in Bad Tatzmannsdorf in die EM-Vorbereitung gestartet. Aber die schönen Sommerträume sind geplatzt, es gibt 2020 kein Camp in Bad Tatzmannsdorf und keines in Seefeld. Aber es gibt ein neues Motto: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. In Seefeld hoffen Tourismusverband, Hoteliers und die Einwohner, dass sowohl Alaba, Arnautovic und Co als auch Neuer, Kroos und Co. nun eben 2021 zu ihnen kommen.