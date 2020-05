Premier League setzt bei Trainings auf Kontrolle

Ziel sei es, auf jedem Trainingsgelände einen Kontrolleur zu haben, hieß es vonseiten der Liga. In Englands Oberhaus dürfen die Klubs ab dieser Woche in Fünfergruppen für maximal 75 Minuten trainieren. Ein Re-Start der Liga am 12. Juni galt bisher als wahrscheinlich. Laut Medienberichten könnte sich dieser aber um eine weitere Woche verzögern. Die Zeitung „Daily Mail“ hatte bereits berichtet, dass die Saison daher bis zum 22. August verlängert werden soll.