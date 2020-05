So täuscht das neue EU-Reifenlabel die Kunden

Positiv ist für den Experten hingegen, dass die Verordnung größeres Augenmerk auf die bessere Sichtbarkeit des Labels für den Konsumenten legt: Sowohl im klassischen als auch im Internet-Handel wurden die Anforderungen zur Kennzeichnung aktualisiert und jeder Reifen muss in einer Datenbank registriert sein. “Ein guter Ansatz ist außerdem, künftig auch die Laufleistung am Label abzubilden -das ist für Umwelt und Wirtschaftlichkeit ein wichtiger Aspekt„, hält Eppel fest. “Noch ist allerdings unklar, wie das umgesetzt werden kann, denn ein für das Reifenlabel geeignetes, realitätsnahes Prüfverfahren ist noch in Entwicklung. Ein solches Verfahren muss z. B. kostengünstig sein, um den Reifenpreis für Konsumenten nicht zu erhöhen."