Krass! Punkteabzug für LASK wohl unausweichlich

Mit einem Wettbewerbsausschluss oder Zwangsabstieg rechnet Rebernig nicht. Der LASK führt die Tabelle der Meistergruppe nach der Punkteteilung zehn Runden vor Schluss mit drei Zählern Vorsprung auf Red Bull Salzburg an. Gegen die Linzer wurde am Donnerstag von der Bundesliga ein Verfahren eingeleitet, nachdem Videos aufgetaucht waren, die das Abhalten eines Mannschaftstrainings zeigen. Bis zum heutigen Freitag waren jedoch nur Kleingruppentrainings ohne Körperkontakt erlaubt. Die erstinstanzliche Entscheidung in dieser Causa trifft der Senat 1 wohl noch vor dem geplanten Liga-Neustart am 2. Juni.