Tag der Familie in Tirol, Südtirol und Trentino

Alle Kinder bis zu einem Alter von 14 Jahren können teilnehmen und ihre Bilder bis 30. Juni 2020 einreichen. Die Zeichnung mit Text soll am Thema „Familienzeit! Was möchtest du mit deiner Familie in der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino erleben?“ angelehnt sein. Unter allen Einsendungen werden die vier originellsten Kunstwerke gekürt. Die Gewinner erhalten Sachpreise wie zum Beispiel einen Rucksack, ein T-Shirt oder eine Trinkflasche.