Kein Schmerzensgeld: Minister verspricht Lösung

In Traiskirchen (NÖ) wurde eine 71 Jahre alte Frau von zwei Afghanen (17) vergewaltigt. Fünf Jahre ist es her - Schmerzensgeld lehnte das Sozialministerium ab. Weil „keine schwere Körperverletzung“ vorlag. Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) spricht nun klare Worte: „Wir werden das nicht hinnehmen und arbeiten an einer Lösung.“