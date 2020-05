Max Schrems knöpft sich nach Facebook Google vor

Erst Facebook, jetzt Google: Der österreichische Datenschutzaktivist Max Schrems hat am Mittwoch über seine Datenschutzorganisation noyb („none of your business“) eine formelle Beschwerde gegen den Internetriesen eingereicht. Der Vorwurf: Google soll Nutzer seines mobilen Betriebssystems Android mittels einer sogenannten Android Advertising ID ohne rechtliche Grundlage tracken, also verfolgen - und damit gegen die Datenschutzgrundverordnung der EU verstoßen.