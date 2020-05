Keine Entscheidung über Fortsetzung der 2. Liga

Die Saison-Fortführung der 2. Fußball-Liga ist nach wie vor offen! In der Klub-Konferenz am Dienstag wurde keine Entscheidung getroffen, ob bzw. wann der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird. Die Sitzung wurde unterbrochen und soll am Montag fortgesetzt werden - spätestens dann dürfte Klarheit über die Zukunft der zweithöchsten Spielklasse herrschen.