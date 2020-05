In der Hochrisikogruppe herrscht Unsicherheit

Viele, die zu der Corona-Hochrisikogruppe zählen, sind seit Wochen verunsichert. Die gesetzliche Regelung zum besonderen Schutz der Betroffenen ist nun endlich seit 6. Mai in Kraft. Minister Anschober sicherte uns in einem persönlichen Gespräch zu, dass alles nun fertig ist und der Brief an die Sozialversicherungsträger zugestellt wurde.