Robo-Hund „Spot“ überwacht Corona-Maßnahmen

Für die Einhaltung der Corona-Maßnahmen, insbesondere des nötigen Sicherheitsabstandes, sorgt in den Parks von Singapur ab sofort Boston Dynamics‘ vierbeiniger Roboter „Spot“. In einem Video der „Straits Times“ ist zu sehen, wie der aus der Ferne gesteuerte Roboter durch den „Bishan-Ang Mo Kio“-Park patroulliert. Dabei stößt er aber vor allem auf neugierige Pressefotografen. In der US-Metropole Boston ist Spot ebenfalls bereits im Einsatz: Mit Tablet und Kameras ausgestattet, begrüßt und sortiert der Roboter dort in einem Triage-Zelt vor einem Spital neue Covid-19-Patienten.