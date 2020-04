Krankenhaus sortiert Patienten mit Roboter-Hund

In der Covid-19-Krise setzen Krankenhäuser in aller Welt vermehrt Roboter ein, um das Risiko für Pfleger und Ärzte zu minimieren. So auch in der US-Metropole Boston: Dort kommt neuerdings in einem Spital der vierbeinige Hunde-Roboter Spot des US-Konzerns Boston Dynamics in der Triage zum Einsatz und sortiert Covid-19-Patienten.