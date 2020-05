Profitiert Dreßen von seiner Wahlheimat Gmunden?

„Hängen in der Luft“

„Wir hängen hier ein bisschen in Luft“, sagt der deutsche Alpin-Chef Wolfgang Maier, „da wir für unsere Vorbereitung im hohen Maße auf Schnee angewiesen sind.“ Auf die Zugspitze, die einzige Alternative in Deutschland, dürfen sie derzeit nicht. Die Krux aber liegt in den aktuellen, deutschen Quarantäne-Regeln bei Grenzübertritten. „Sollten wir in Sölden oder Hintertux trainieren können, wissen wir aktuell nicht, wie es dann nach der Rückkehr mit den Quarantänevorschriften aussieht. Ob wir dann zwei Wochen in die Isolation müssen oder nicht?“, erklärte DSV-Chef Maier der Deutschen Presse-Agentur. „Zu den Themen äußert sich niemand im Detail.“