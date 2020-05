Mit dem Fahrrad kindersicher unterwegs

Sicheres Mitfahren am Fahrrad

Eltern stellen sich oft die Frage, wie sie ihren Sprössling am sichersten am Rad mitnehmen können. Sowohl Kindersitz, als auch Anhänger und Lastenrad haben Vor- und Nachteile. Kindersitze sind wendiger, jedoch ist bei einem Sturz des Fahrers auch das Kind betroffen. Bei Anhänger und Lastenrad wirkt sich ein Sturz des Fahrers aufs Kind weniger aus. Allerdings braucht es hier Übung, da es sich mit Anhänger und Lastenrad ganz anders fährt als ohne. Für alle „Transportvarianten“ gilt: Helm tragen und Gurt straff anlegen! Da Babys oft noch keinen gut sitzenden Helm tragen können, gibt es für sie oftmals spezielle Sicherheitseinrichtungen in Anhängern und Lastenrädern. So sind sie von der Helmtragepflicht ausgenommen. Sobald die Kids aber selbständig sitzen können, sollten sie unbedingt einen Helm aufsetzen!