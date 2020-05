Wer ohne Licht unterwegs ist, könnte Strafe zahlen

Doch mangelndes Equipment am Rad hat Konsequenzen. Fehlen nämlich Lichter oder Reflektoren am Bike, werden Geldstrafen fällig. Die Strafe ist in diesem Fall pro fehlendem Teil zu entrichten und kostet jeweils 20 Euro im Falle eines Organmandats. Bei einer Strafverfügung werden 70 Euro pro fehlendem Element fällig.