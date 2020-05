Amazon-Lagerarbeiter an Covid-19 gestorben

Ein Beschäftigter eines Amazon-Warenlagers in New York ist mit oder an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Der Mitarbeiter sei zum letzten Mal am 5. April zur Arbeit erschienen, teilte der Online-Handelsriese am Dienstag mit. Dem Konzern wird vorgeworfen, nicht ausreichend für den Schutz seiner Lagerarbeiter und Auslieferer vor dem neuartigen Virus zu sorgen. Amazon weist diese Vorwürfe zurück.