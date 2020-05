So hat Corona unsere Handynutzung verändert

Mobiltelefonie hat sich schlagartig verdoppelt

Ende September sollen dann auch aktuelle Markt- und Verkehrsdaten in Zeiten der Corona-Krise präsentiert werden. Schon jetzt steht fest: Weil nur noch knapp 46 Prozent aller Haushalte ein Festnetz-Telefon haben, hat sich die Anzahl der mobil telefonierten Sprachminuten schlagartig fast verdoppelt. Täglich wird nun 112.180.000 Minuten in den österreichischen Mobilfunknetzen telefoniert, was einer Steigerung gegenüber dem bisherigen Tagesdurchschnitt um mehr als 80 Prozent entspricht.