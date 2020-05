Mit diesem Doodle feiert Google den Tag der Arbeit

Der Tag der Arbeit am 1. Mai geht traditionell nicht nur in Österreich mit großen Aufmärschen und Festakten einher, sondern wird auch in vielen anderen Ländern gefeiert. Aufgrund der Corona-Krise mussten die Feiern zum Tag der Arbeit heuer aber ins Internet verlegt werden. In Österreich hat die SPÖ dafür unter anderem auf Facebook eine Dokumentation über den 1. Mai veröffentlicht, in anderen Ländern - unter anderem Russland - feiern sich die Arbeiter ebenfalls in den sozialen Netzwerken.