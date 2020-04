Besuche in Tirols Pflegeheimen mit Fieberkontrolle

In Tirol sind ab 4. Mai wieder die wegen des Coronavirus ausgesetzten Besuche in Wohn- und Pflegeheimen gestattet. Mit einher geht dabei eine ganze Palette an Vorschriften, die es zu beachten gilt. So müssen sich Besucher etwa zuvor anmelden und an Ort und Stelle eine Temperaturkontrolle absolvieren, wie es in einer Aussendung des Landes am Mittwoch hieß.