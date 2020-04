Ende der Wintersperre am Tiroler Hahntennjoch

In seiner 26-jährigen Tätigkeit als Leiter des Baubezirksamts Imst könne sich Günter Heppke nur einmal an eine noch frühere Öffnung der L 246 Hahntennjochstraße erinnern. „Die Mitarbeiter der Straßenmeisterei Zams und einer lokalen Spezialfirma haben in den letzten Wochen die für die Aufhebung der Wintersperre notwendigen Arbeiten im hochalpinen Gelände durchgeführt.“ Voraussetzung dafür, dass die Schnee- und Felsräumarbeiten durchgeführt werden können, sei stets die Beurteilung der Lawinensituation durch die Mitglieder der zuständigen Lawinenkommission.