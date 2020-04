Marco Djuricin: „Die Krise war ein Vorteil!“

9. Mai steht im Raum

Um mit seinen Wiener Kollegen Lukas Grozurek und Christoph Kobald bald wieder gegen den Abstieg kämpfen zu können. In der Tabelle liegt das Trio auf Platz 17. Die DFL rechnet mit einer Saison-Fortsetzung um den 9. Mai herum. „Wir werden alle zwei bis drei Tage getestet. Der Fußball ist in Deutschland ganz klar die Nummer eins. Alleine bei den TV-Rechten geht es um Millionen. Darum wollen die Verantwortlichen die Liga unbedingt zu Ende spielen.“ Dann aber hinter verschlossenen Türen in Form von Geisterspielen. „Das habe ich einmal während meiner Grasshoppers-Zeit miterlebt - kein schönes Gefühl!“