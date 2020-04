Diagonale-Intendanten werden bis 2022 verlängert

"Die Generalversammlung der Diagonale hat den Vorschlag der Festivalintendanten Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber, ihren Vertrag aufgrund der schweren Krise, die auch die Absage der Diagonale’20 erforderlich gemacht hat, auf weitere zwei Jahre zu verlängern, mit großer Freude einstimmig angenommen. Gerade in diesen Zeiten, so unsere Überzeugung, bedarf es eines Höchstmaßes an Erfahrung, Fantasie und Professionalität, um den widrigen Umständen angemessen begegnen und entsprechend handeln zu können und unser Festival erfolgreich durch diese für die gesamte österreichische Filmbranche essenziell und existenziell bedrohliche Krise zu führen“, begründen die beiden Obmänner der Generalversammlung diesen Schritt.