Zustimmung zur EU trotz Corona-Krise ungebrochen

Auch wenn das nationale Krisenmanagement gegen die Corona-Pandemie alles überlagert, halten die Österreicher mit großer Mehrheit an der EU fest. 73 Prozent sprechen sich aktuell dafür aus, dass unser Land Mitglied der Union bleiben soll, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage der Österreichische Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) hervorgeht. Gegenüber der letzten Vergleichsumfrage vom vergangenen Dezember ist die Zahl der EU-Befürworter um zwei Prozentpunkte zurückgegangen. 13 Prozent plädieren nunmehr für einen Austritt - ein Plus von fünf Prozentpunkten. 15 Prozent beziehen keine Stellung.