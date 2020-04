Freunde, Familie: 1. Mai als Tag des Wiedersehens

Besuchsverbote in Heimen werden gelockert

Bei anderen Virus-Geboten bis 30. April wie für Hochzeiten, Begräbnisse, Bäder, Ausflüge sowie Gesundheitschecks an der Grenze soll bald entschieden werden. Fix fallen nächste Woche schon - unter Auflagen - vielerorts die Besuchsverbote in Senioren- und Pflegeheimen. Und ab 1. Mai dürfen Outdoor-Sportstätten ebenfalls wieder für Tennis, Golfen, Segelfliegen & Co. betreten werden.