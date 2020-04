Verlässt Mane Liverpool wegen Krach mit Klopp?

120 Millionen Euro Marktwert

Und das französische Fachblatt weiß auch, wohin die Reise gehen könnte. So sei Real aus sportlicher und wirtschaftlicher Sicht der einzige Verein, der für Mane in Frage käme. Coach Zinedine Zidane soll schon längste Zeit ein großer Fan des Senegalesen sein. Was noch dafür spricht: Nationalmannschaftskollege Keita Balde verriet zuletzt: „Ich denke nicht, dass Mane für immer in Liverpool bleiben will. Er ist ein cleverer Kerl und weiß, was gut für ihn ist und was er tun muss.“