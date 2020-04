Hälfte aller Schüler und Studenten ohne Computer

Die Pandemie offenbare eine „erschreckende digitale Kluft“ zwischen Arm und Reich, erklärte die UNESO. So hätten in den Ländern südlich der Sahara 89 Prozent der Schüler und Studenten keinen Computer zu Hause, 82 Prozent hätten keinen Zugang zum Internet. Rund 56 Millionen Schüler oder Studenten lebten in einem Gebiet, wo es kein Mobilfunknetz gibt - rund die Hälfte von ihnen in Ländern südlich der Sahara.