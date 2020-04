Pkw erfasste Radfahrer (24)

Am Dienstagabend gegen 19 Uhr ist ein 24-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Stadt Salzburg verletzt worden. Eine Autofahrerin (50) wollte aus der Alpenstraße kommend die Friedensstraße entlang an der Kreuzung geradeaus in Richtung Leitmeritzstraße fahren. Dabei kollidierte sie mit dem von rechts kommenden Fahrradfahrer.