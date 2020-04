Oper auf Abruf: Italien plant „Netflix der Kultur“

„Ein ‘Netflix der Kultur‘ kann in dieser Coronavirus-Phase helfen. Ich bin aber überzeugt, dass das Online-Angebot auch in der Zeit danach gefragt sein wird. Zum Beispiel, wer eine Scala-Premiere verfolgen und lieber daheimbleiben will, kann es tun, indem er dafür zahlt“, sagte der Kulturminister. „In dieser Phase des Lockdowns haben wir das enorme Potenzial des Internets zur Verbreitung der Kultur begriffen. Wir haben eine Explosion von Kreativität erlebt. Dies ist die Basis, von der aus wir ein strukturierteres Projekt entwickeln können“, erklärte der Minister.