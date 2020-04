Nächster Nackenschlag für Leader Ried und Co.!

Was passiert im Herbst?

An der Forderung, trainieren zu dürfen, wird auch ein etwaiger Abbruch der 2. Liga nichts ändern. Der ja bereits am Freitag bei der Klubkonferenz beschlossen werden könnte. „Die Spieler müssen so schnell wie möglich auf den Platz“, sagt mit Gernot Zirngast der Vorsitzende der Fußball-Gewerkschaft VdF. Nachsatz: „Langfristige Folgen sind bei den Spielern sonst leider nicht auszuschließen!“