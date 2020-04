Geisterspiele im Mai? Das sagen die Klub-Manager

Die Klubs der beiden höchsten Fußball-Spielklassen haben bei ihrer Konferenz am Donnerstag (die Pressekonferenz dazu sehen Sie oben im Video) ausgelotet, „wie der Fußball in eine neue Realität eintauchen kann“. Die Sitzung brachte vor allem Gewissheit, dass auf dem Weg zur Rückkehr in den Spielbetrieb noch viele Fragen offen sind. Auf die für Montag in Aussicht gestellte Verordnung über die Wiederaufnahme des Kleingruppentrainings warten die Vereine gespannt.