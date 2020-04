Winterreifenpflicht endet: Die besten Sommerreifen

Diese besagt im Wesentlichen, dass von 1. November bis 15. April an allen Rädern Winterreifen angebracht sein müssen. Ein Wechsel auf Sommerreifen ist gesetzlich nicht notwendig, tatsächlich aber ratsam. ÖAMTC-Techniker Friedrich Eppel rät Autlenkern, „bitte die Reifen zu wechseln, sich dabei aber keinen Stress zu machen“. Zwar ist es aus rechtlicher Sicht „legal, das ganze Jahr mit Winterreifen zu fahren“. Allerdings sind Winterreifen für die kalte Jahreszeit gedacht, sie sind von der Mischung her weicher als Sommerreifen und haben daher auf warmer Fahrbahn weniger Grip und so beispielsweise längere Bremswege. Außerdem verschleißen Winterreifen schneller, wenn es warm ist.