„Kleingruppen? Das sind Welten Unterschied!“

„Bietet neue Möglichkeiten“

„Die Zeit der Ungewissheit, ob und wie es weitergeht, ist bezüglich der täglichen Arbeit vorbei. Wir haben nun einen Fahrplan! Jetzt müssen wir abwarten, was bei der Bundesliga bezüglich einer möglichen Meisterschafts-Fortführung herauskommt“, sieht es Markus Schopp. Auch wenn seine oststeirischen Himmelstürmer bis auf Weiteres nur eingeschränkt trainieren dürfen, atmet der Hartberg-Coach durch: „Weil es dennoch ein großer Unterschied zum Homeoffice der Spieler ist. Der Ball ist wieder dabei, dazu kann man in technischen und taktischen Bereichen arbeiten, zu denen man im normalen Ligaalltag nicht so kommt. Da gilt es herauszufiltern, was wichtig ist. Wir alle sind in einer schwierigen Situation, aber auch diese bietet Möglichkeiten!“