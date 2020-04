Kein Happy End im Hartberger Fußballmärchen

Mittendrin unter den Fans bei einem Heimspiel wäre garantiert die Hartberger Präsidentin gestanden. Brigitte Annerl, Vollblut-TSV-Anhängerin, wurde zuletzt bei einem Video-Interview von Coach Markus Schopp nostalgisch. „Da hat der Markus von unserem 3:0-Heimsieg 2018 gegen Rapid geschwärmt. Damals haben ja alle vom ’Wunder Hartberg’ oder von einem Märchen gesprochen.“ Das nun im März wegen Corona vorzeitig auf seinem absoluten Höhepunkt beendet wurde. „Am einen Tag schaffen wir’s in die Meisterrunde und können unser Budget angehen, ein paar Tage drauf geht’s auf einmal um die Liquidität im Verein und wir haben alle keine Planungssicherheit mehr“, so die Wienerin, die an der Spitze ihres Unternehmens „Lenus Pharma“ selbst von der Krise getroffen wurde. „Wir verkaufen unsere Produkte ja in über 70 Ländern weltweit. Uns hat’s zwar nicht so hart wie andere erwischt, wo der Umsatz binnen Sekunden komplett weggebrochen ist, aber die nächsten Monate werden aufgrund der Nachfrage sicher kritisch.“