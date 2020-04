Deutsche Regierung begrüßt Idee von Google & Apple

In Österreich gibt es bereits „Stopp Corona“-App

Bereits seit einiger Zeit wird in Deutschland über eine Corona-App debattiert, mit deren Hilfe Infektionsketten nachverfolgt werden können. In Österreich gibt es mit der App „Stopp Corona“, die vom Roten Kreuz in Auftrag gegeben wurde, bereits ein solches Angebot. Die erst vor wenigen Tagen aktualisierte App hat auf Apples iPhones allerdings das Problem, dass sie dort nicht im Hintergrund laufen darf. Baut Apple eine Programmierschnittstelle in iOS ein, wäre also auch der bereits verfügbaren App geholfen.