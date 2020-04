„Die Angst ist mein ständiger Begleiter“

„Ich habe Angst, meinen Job zu verlieren“



Ich wurde zwangsweise auf Urlaub geschickt. Dieser reicht jedoch nur für drei Wochen. Es sieht nicht gut aus. Wir bekommen keine Aufträge und ich fürchte, dass ich meinen Arbeitsplatz verliere. Ruhig sitzen kann ich nur schwer, meinen Urlaub genießen? Unvorstellbar. Soll ich mich bewerben oder wird es besser werden? Ich kann auch nicht viel anderes. Diese Ungewissheit macht mich fertig.



Du sagst selbst, dass du es nicht weißt. Jedoch zeigen sich jetzt schon Reaktionen, als ob das Schlimmste eingetroffen wäre. Du belastest dich selbst mit deinen Gedanken an die Zukunft, an ein mögliches Szenario, welches noch nicht eingetroffen ist, jedoch im Hier und Jetzt Gefühle auslöst. Akzeptiere die Situation und fokussiere dich auf dich, deine erholsame Urlaubszeit. Alles andere kannst du bewältigen und fühlen, wenn es soweit ist. Es hilft dir aber nicht, dich jetzt schon fertig zu machen, für etwas, das möglicherweise niemals passiert. Triff die Entscheidung, dich gut zu fühlen, nicht deinen Zukunftsszenarien hinzugeben, auf dich zu achten, es dir gut gehen zu lassen. Sei dankbar für das, was du jetzt hast. Denn wer weiß, wann du das nächste mal einen Urlaub hast. Wer und wie wärst du, wenn du Urlaub hättest und die Corona-Krise nicht da wäre? Was würdest du in deinem Urlaub tun?