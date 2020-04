Vonn an Federer: „Alles für dich, Roger!“

Sie mache das sicher falsch, ist sich Lindsey Vonn bewusst. „Aber alles für dich, Roger“, lässt sie via Instagram wissen, während sie im Video versucht, mit Tennisschläger und -Ball einigermaßen zurechtzukommen. Sie folgte damit der Aufforderung von Federer an seine Fans, ihm zu zeigen, wie sie Tennis-technisch so drauf sind, damit er Tipps geben kann.