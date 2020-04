Corona: Berger schließt DTM-Geisterrennen aus

Berger zeigt Verständnis dafür, dass Massenveranstaltungen derzeit nicht ausgetragen werden können, fordert aber auch eine schnelle Rückkehr zur Normalität nach der Coronavirus-Krise. Man müsse so schnell wie möglich „in die Gänge kommen“, und da gehören auch die Events zum Beispiel dazu, „um wirtschaftlich wieder unseren Beitrag leisten zu können, um alle unsere Arbeitsplätze zu halten“, sagte Berger warnend. „Wir müssen einfach schauen, dass wir nicht am Ende des Tages nach dieser Corona-Krise in die nächste Krise schlittern.“