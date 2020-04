Hoheneder: „Hängt der jetzt für immer nur so da?“

krone.at: Jetzt habe ich vorhin gerade von „alten Tagen“ gesprochen - und tatsächlich blickst du mit 33 Jahren auf eine lange, bewegte Karriere zurück. Du bist Meister in Österreich und Tschechien geworden, hast 16 Spiele im Europacup absolviert und in Deutschland bis hinauf zur 2. Liga gekickt. Was war für Dich die schönste Zeit in Deiner Karriere?

Hoheneder: Das werde ich oft gefragt, aber ich kann das nicht so recht beantworten … (überlegt) In Prag war es halt schon eine richtig schöne Zeit, da bin ich als junger Kerl hingekommen. Obwohl ich die Sprache nicht konnte und ich mich anfangs generell schwergetan habe, bin ich dann doch reingekommen und sogar Meister geworden - und im Europacup war ich auch dabei. Aber auch die zwei Jahre in Kiel waren wunderschön, mit dem Aufstieg in die 2. Liga und dann der Fast-Aufstieg in die Bundesliga. Die Zeit in Leipzig war aber wahrscheinlich trotzdem die prägendste: Dafür bin ich von Karlsruhe aus der 2. Liga in die Regionalliga zu RB gegangen, wo wir dann den Durchmarsch von der 4. in die 2. Liga geschafft haben. Aber auch vom Privaten her - ich habe mich nicht nur in die Stadt, sondern auch in meine jetzige Frau verliebt. Das war auch der Hauptgrund, warum ich wieder nach Sachsen gekommen bin. Schon mit Blick auf die Zukunft, weil ich hier bleiben will - nach Österreich werde ich länger nicht mehr zurückkommen …