Wimbledon-Chef: Heuer gar keine Turniere mehr?

Die Coronavirus-Krise könnte auch nach Meinung von Wimbledon-Chef Richard Lewis zum kompletten Ausfall der restlichen Tennis-Saison führen. Lewis glaubt aber noch daran, dass zumindest die Hartplatzsaison mit den US Open ab 24. August stattfinden könne, wie er am Tag nach der Absage seines eigenen Rasenklassikers in London sagte.