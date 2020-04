Warum man den Kindern sehr wohl Danke sagen darf

Es ist - gemessen an dem Leid in der Welt, der Erschöpfung jener, die in den Spitälern tagtäglich über ihre Grenzen gehen, der Trauer jener, die bereits einen Menschen an diese neue Krankheit verloren haben - ein kleiner Beitrag, den unsere Kinder gerade leisten, aber es ist ein Beitrag. Und dafür gehört ihnen sehr wohl unsere Anerkennung und auch unser Dank ausgesprochen.