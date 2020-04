Corona-Party: Schalke-Profi musste 100.000€ zahlen

Als es in Nordrhein-Westfalen schon erhebliche Kontaktbeschränkungen gegeben hatte, war der 22-jährige Mittelfeldspieler in einer Shisha-Bar in Essen gemeinsam mit zehn weiteren Personen nach dem damals gültigen Ladenschluss (18 Uhr) von der Polizei bei einer Corona-Party erwischt worden. Die herbeigerufenen Beamten hatten die unerlaubte Versammlung weit nach Mitternacht aufgelöst.