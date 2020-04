Nur eine kurze Stippvisite von „Väterchen Frost“

Am Montag meldete sich der Winter noch einmal zurück – vor allem, was die Temperaturen betraf. Die Nacht auf Dienstag verlief ebenfalls zum Teil sehr frostig, im Lauf des Tages wird es freilich wärmer und freundlicher. „Ich rechne mit Höchsttemperaturen von knapp 10 Plusgraden, nur noch im Unterland und in Osttirol sollten sich länger Wolken halten“, sagt Meteorologe Simon Hölzl von der ZAMG in Innsbruck. Mittwoch und Donnerstag erwartet uns einiges an Sonne, schon am Donnerstag steigt das Thermometer auf bis zu 14 Grad. „In den Nächten wird es aber weiter Frost geben, wenn auch in abgeschwächter Form“, informiert Hölzl.