Brady schaut Super Bowl: „Warum bin ich nervös?“

Aus Mangel an Live-Spielen zeigen viele US-Sender in der Corona-Krise derzeit Aufzeichnungen großer Partien und haben damit American-Football-Superstar Tom Brady einen schönen Sonntagnachmittag beschert. Der Ex-Quarterback der New England Patriots postete am Sonntag auf Instagram Fotos davon, wie er sich den Patriots-Sieg im Super Bowl LI gegen die Atlanta Falcons ansah.