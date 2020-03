Medizinische Versorgung im Pongau gesichert

Im Pongau steigt die Anzahl der positiven Tests weiterhin. Auch die Pflege ist mehr und mehr betroffen: Eine Mitarbeiterin im Seniorenheim in Altenmarkt wurde positiv auf das Virus getestet. Drei positive Fälle gab es am Donnerstag auch in der Sonderpflege-Station im Krankenhaus St. Veit. In der Kardinal-Schwarzenberg-Klinik in Schwarzach erkrankten zwei Mitarbeiter am Virus.