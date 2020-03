Corona: Deutlich mehr Intensivpatienten in Tirol

Ein Drittel der Tests in Tirol

Alles in allem wurden in Tirol bereits knapp 12.000 Corona-Tests durchgeführt. Fast 1600 waren positiv. „Generell finden rund ein Drittel aller Tests in Tirol statt“, betonte Platter. Indes sei bereits neues Schutzmaterial für medizinisches Personal eingetroffen. Der Rest soll in den kommenden Tagen folgen.