Österreichischer Frauenlauf in Wien abgesagt

„Wir haben uns in den letzten drei Wochen intensiv mit dem Thema Covid-19 und den Folgen (...) auseinandergesetzt. Wir haben viele Informationen und Fakten gesammelt und hatten Kontakt mit Experten, Vertretern der Bundesregierung und der Stadt Wien“, sagte Dippmann. „Leider ist dann in der letzten Woche die Hoffnung, das alles doch noch im Mai umsetzen zu können, von Tag zu Tag gesunken“, erklärte die Veranstalterin. „Diese Absage ist für uns sowohl emotional als auch wirtschaftlich ein großer Schlag und der schwierigste Moment in der 32-jährigen Geschichte des Österreichischen Frauenlaufes.“ Zuletzt nahmen mehr als 33.000 Läuferinnen an der Veranstaltung teil, die im Wiener Prater abgehalten wurde.