Real-Ass riskiert für Model Haft statt Quarantäne

Der Real-Star Luka Jovic ist derzeit zu Hause in Serbien und sorgt dort für Aufregung. Adi Hütters ehemaliger Schützling hätte nämlich zu Corona-Zeiten in Madrid in Quarantäne bleiben sollen. Doch denkste: Für seine Freundin, das Model Sofija Milosevic, riskiert der Ex-Frankfurter Kopf und Kragen.