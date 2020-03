Thalersee gesperrt - und viele Wanderer am Schöckl

Bereits am Freitag wurde am Loser in Altaussee und am oststeirischen Stubenbergsee die Reißleine gezogen - Sperre, nachdem zu viele Ausflügler unterwegs waren! Dasselbe gilt seit Freitag für die Tauplitzalm-Alpenstraße in der Gemeinde Bad Mitterndorf. „Sie wurde zuletzt von vielen Tourengehern, Schneeschuh- und Winterwanderern benutzt“, sagt Tauplitzbahnen-Sprecher Bernd Michelitsch. Benutzen können die Straße jetzt nur noch „Berechtigte“, etwa Mitarbeiter der Bergbahnen oder der (geschlossenen) Gastronomiebetriebe, die am Berg etwas erledigen müssen.